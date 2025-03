Oasport.it - LIVE Arnaldi-Rublev 3-2, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: siamo tornati on serve nel 1° set

30-15 Rovescio in cross clamoroso del ligure!15-15 Il nastro porta via il rovescio di.15-0 Incredibilmente buono il comodo dritto dopo il servizio di!3-3 Ancora a quindici.40-15 Prima vincente.30-15 Con il dritto.15-15 Risposta profonda di rovescio e dritto in avanzamento e in cross vincente!15-0 Prima vincente.3-2 A quindici!40-15 In rete il rovescio in palleggio di..30-15 In rete il dritto dell'azzurro, dopo la risposta comunque profonda del russo.30-0 Non risponde di dritto sulla seconda.15-0 Dritto in cross sulla riga anomalo di.2-2 A zero il russo.40-0 Ace (1°).30-0 Non rispondecon il rovescio sulla seconda.15-0 Lungo il rovescio in cross del ligure.2-1 A quindici!40-15 Sbaglia di dritto il ligure.