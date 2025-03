Oasport.it - LIVE Arnaldi-Rublev 1-1, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: scambio di break a inizio 1° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Sbaglia di dritto il ligure.40-0 Orrenda volèe di dritto di.30-0 Servizio dritto e smash!15-0 Non risponde di rovescio il russo. Sulla seconda.1-1 LUNGORIGA DI ROVESCIO VINCENTE!30-40 Attacco sulla riga didi dritto che dà il punto e la chance di!30-30 Errore gratuito di dritto di.30-15 Doppio fallo (1°).30-0 Fuori la risposta di dritto sulla seconda a tutto braccio.15-0 Servizio e coppia di dritti.0-1 Errore di rovescio,.30-40 Servizio e benedizione dalla parte dove il russo è però andato, appoggio comodo a campo libero. Palla.30-30 Non risponde sulla seconda e di rovescio.15-30 Risposta incisiva e dritto che spiazza il ligure.15-15 Con il dritto.15-0 Dritto che esce in lunghezza di