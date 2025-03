Anteprima24.it - LIVE/ Acr Messina-Avellino, le formazioni ufficiali

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoAl “San Filippo – Franco Scoglio” va in scena la sfida valida per la 30^ giornata del Girone C di Serie C tra ACR.Ledi Acr:Acr(4-3-2-1): Meli; Gyamfi, Gelli, Dumbr?vanu, Haveri; Garofalo, Buchel, Crimi; Dell’Aquila, De Sena; Vicario. A disp.: Curtosi, Lia, Tordini, Marino, Petrucci, Luciani, Pedicillo, Anzelmo, Morichelli, Costantino. All.: Bancheri.(4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; Rocca, Palmiero, Sounas; Panico; Patierno, Lescano. A disp.: Marson, Guarnieri, Cionek, Todisco, Frascatore, Mutanda, Armellino, Tribuzzi, Palumbo, Russo, D’Ausilio, Zuberek. All..: Biancolino.Arbitro: Lorenzo Maccarini di Arezzo. Assistenti: Davide Santarossa di Pordenone e Gianmarco Macripo’ di Siena.