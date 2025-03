Sololaroma.it - L’Inter trema ma rimonta, 3-2 al Monza: Inzaghi allunga sul Napoli

Evidentemente un weekend in cui brividi e come back sono di casa per le milanesi del nostro campionato. La serata di questo sabato di Serie A, valevole per la 28ª giornata, ci ha regalato emozioni a non finire, e dopo il successo per 2-3 del Milan sul Lecce è toccato alfa venire i sudori freddi ai propri tifosi, in una di quelle partite che, alla vigilia, doveva risultate una semplice formalità. E invece ilfanalino di coda ha messo cuore e anima in campo, non sufficienti però ad evitare unadella banda didolorosa per come maturata.Proprio come successo ai cugini rossoneri, nel primo tempo il match prende una piega decisamente preoccupante per. Prima il gol annullato a Lautaro per un lieve tocco di mano, con il quale si sistema il pallone per il tiro in mischia, ma poco dopo la mezz’ora inizia l’incubo: una voragine centrale, su colpo di tacco di Mota, favorisce l’inserimento di Birindelli, che fredda Martinez a tu per tu; poi il bellissimo destro a giro dell’ex Keita, poco prima del 45?, vale il raddoppio, nel silenzio più totale di San Siro.