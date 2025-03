Sport.quotidiano.net - L'Inter soffre e poi rimonta due gol al Monza: 3-2 a San Siro

Milano, 8 marzo 2025 - All'inferno e ritorno. L'ma vince l'anticipo del sabato contro ile sposta la pressione sul Napoli. I nerazzurri vanno inopinatamente sotto per zero a due contro i brianzoli - Birindelli e Keita - poi Arnautovic apre laa fine primo tempo che Calhanoglu e un autogol di Kyriakopoulos concretizzano nella ripresa facendo tirare un sospiro di sollievo a Inzaghi ea tutto San. Sono tre punti importanti, proprio perché sofferti, e che consentono ai nerazzurri di pensare al Feyenoord che farà visita a Milano martedì. Per la squadra di Nesta un ottimo primo tempo, poi il calo nella ripresa e una classifica che rimane deficitaria. Birindelli e Keita: che sberle Inzaghi cambia qualcosa e lancia davanti Marko Arnautovic al fianco di Lautaro Martinez, facendo rifiatare Marcus Thuram.