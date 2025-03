Spazionapoli.it - L’Inter rimonta il Monza e vola a +4 dal Napoli: Conte costretto a vincere

batte il3-2 ine si porta a +4 dal, in attesa della sfida dei partenopei contro la Fiorentina in programma domani 9 marzo É stata una serata più complicata del previsto quella dela San Siro contro ilultimo in classifica. La squadra di casa è passata in vantaggio al 24? con Lautaro Martinez, ma la sua rete è stata poi annullata per un fallo di mano. A gelare lo stadio interista ci ha pensato Birindelli al minuto 32, con un gol che ha posto in salita la partita degli uomini di Inzaghi.Al 44? Keita Balde ha trovato il più classico dei gol dell’ex, con un tiro diretto all’incrocio sul quale non ha potuto fare chiaramente nulla Martinez. A salvareci ha pensato Arnautovic, con un pesantissimo gol di testa nel recupero del primo tempo, appena 2 minuti dopo la rete del momentaneo 2-0 del