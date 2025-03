Calciomercato.it - L’Inter osserva da vicino Nico Paz: Zanetti presente al ‘Sinigaglia’

La mossa del vice presidente nerazzurro che ha assistito alla sfida tra Como e VeneziaIn una delle tre sfide del sabato di Serie A, il Venezia è riuscito a fermare il Como di Cesc Fabregas al minuto 94. Pur tenendo in mano i ritmi dell’incontro per molti segmenti della sfida, soprattutto dopo la rete messa a segno da Ikoné, i lariani non sono riusciti ad imprimere l’accelerata decisiva al match, subendo la rete del pareggio in pieno recupero.daPaz:al(LaPresse) – Calciomercato.itI fari degli addetti ai lavori, ancora una volta, erano ovviamente puntati suPaz. Ormai da settimane l’attaccante del Como, ancora in orbita Real Madrid che può riportarlo a caso, è finito sotto la luce dei riflettori. Merito di una stagione che ha letteralmente esaltato le qualità del classe ‘2004, virtuoso interprete del calcio spumeggiante griffato Cesc Fabregas.