Liberoquotidiano.it - L'Inter come il Milan, vittoria in rimonta contro il Monza: il 3 a 2 vale l'allungo sul Napoli

L'imita i cugini dele per battere ilper 3-2 a San Sirodue gol si svantaggio, proprioi rossoneri a Lecce. Tre punti meno scontati del previsto per la squadra di Simone Inzaghi che allunga in testa alla classifica. I nerazzurri hanno ora 4 punti di vantaggio sulimpegnato domenica con la Fiorentina e 6 sull'Atalanta che farà visita nel posticipo alla Juve.sempre più ultimo, ma che esce a testa alta dal Meazza. Nell', Inzaghi schiera in avanti Lautaro Martinez e Arnautovic, Thuram parte dalla panchina. Bastoni gioca ancora alto a sinistra vista l'assenza di Dimarco. In porta confermato Josep Martinez. E' ila chiudere a sorpresa in vantaggio il primo tempol'. Dopo un gol annullato a Lautaro per un tocco di mani, sblocca il risultato Birindelli al 32' bravo a sfruttare un assist di Mota Carvalho e a battere Martinez.