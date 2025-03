Ilfattoquotidiano.it - “L’Intelligenza Artificiale fa circolare esibizioni false e non autorizzate”: Celine Dion furiosa. La solidarietà di Laura Pausini: “Questo è un incubo!”

Il dibattito attorno all’incursione delnella musica mondiale è più infuocato che mai. Spesso si trovano online dellelive, duetti, incisioni mai fatte dagli artisti e che quindi arrecano un danno sia dal punto di vista discografico che di immagine. Ed è perche il team die l’artista stessa con un duro comunicato diffuso sui social ha messo in allarme i fan e i fruitori di musica,“Ci sono arrivate diverse segnalazioni sta circolando, online e in vari fornitori di servizi digitali, musica non autorizzata generata dalcon lemusicali presunte di. Si avvisa che queste registrazioni sonoe non approvate. Non sono canzoni della sua discografia ufficiale“. Un comunicato secco diretto a tutti colori che contribuiscono alla diffusione di musica falsa.