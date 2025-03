Ilgiorno.it - Lino Guanciale, una ‘fata’ tra eros e rivoluzione nel Cile di Pinochet

Milano, 8 marzo 2025 – Tremate, tremate: le fate sono tornate! Almeno quelle maliziose e travestite di Pedro Lemebel in “Ho paura torero“. Libro cult. Lo scorso anno portato in scena da Claudio Longhi, che ha scelto l’attivista queerno per la sua prima regia da direttore del Piccolo. Un successo. Dove si racconta l’incontro fra la Fata dell’Angolo () e il giovane rivoluzionario Carlos. S’insegneranno a vicenda: la politica e il desiderio. Circondati dalle ombre nere di. Spettacolo dai contorni programmatici. Profondamente antifascista. Da oggi di nuovo al Grassi di via Rovello. Conaffiancato da Daniele Cavone Felicioni, Francesco Centorame, Michele Dell’Utri, Diana Manea, Mario Pirrello, Sara Putignano, Giulia Trivero. Che effetto le fa il ritorno della Fata? "Provo un grande piacere nel riprendere uno spettacolo tanto amato, anche perché non era detto che un autore di nicchia come Lemebel arrivasse con forza al pubblico, permettendoci di indagare una precisa pagina di storia e questa componente politico-erotica che apre ai temi del mondo lgbtqia+.