Gamberorosso.it - L'incredibile mercato di frutta e verdura di Bruxelles da conoscere

Nel quartiere meno turistico di, Anderlecht, si trova il più grandeortofrutticolo del Belgio, l’Abattoir. Un luogo vivace e colorato sui cui banchi arrivano prodotti da tutta Europa, e oltre, e dove solo i locals, per il momento, fanno la spesa.(foto di Jean Paul Remy, Visit Brussels)È anche un notevole esempio di architettura industriale del XIX secolo. Costruito tra il 1888 e il 1890 dagli architetti Èmile Tirou e Henri Rieck che, per realizzarlo, si sono ispirati alla Grande halle de la Villette di Parigi e all’Abattoir di Lipsia -dal 1988 è classificato come patrimonio cittadino. L’Abattoir di Anderlecht è, insomma, l’occasione per scoprire unadiversa da quella conosciuta dai più, lontana dalle vetrine eleganti delle cioccolaterie intorno alla Grand Place, e, tra una chiacchiera e l’altra con i commercianti provenienti per lo più dalla conca mediterranea, addentrarsi nell’anima multiculturale della città.