Velvetgossip.it - Lina Cucolo e Lory Del Santo: il sorprendente legame tra suocera e nuora in tv

Leggi su Velvetgossip.it

In un episodio ricco di emozioni e rivelazioni,Delsono state ospiti nel salotto televisivo di Caterina Balivo, durante la trasmissione “La Volta Buona” su Rai1. L’incontro tra le due donne ha attirato l’attenzione dei telespettatori, soprattutto per l’inaspettata differenza d’età trae Marco, il fidanzato di quest’ultima, che ha ben 34 anni in più rispetto a lui.Del, la famosa showgirl, ha 66 anni, mentre Marco, nato il 13 gennaio 1990, ha recentemente festeggiato il suo 33° compleanno.le emozioni di, madre di Marco, ha confessato di aver provato un “colpo” quando ha appreso della relazione tra suo figlio e. In un’intervista sincera, ha rivelato: “Quando l’ho saputo, mi è venuto un colpo. Ma la vera cosa che mi faceva paura era il suo ingresso nel mondo dello spettacolo.