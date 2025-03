L'impresa di Pogacar con il tris alla «Strade Bianche». Cade, riparte ferito e straccia tutti - I video

Leggi su Open.online

Trionfo di Tadej(dell’Uae Emirates) nell’edizione 2025 della “”. Il ciclista sloveno, campione del mondo, conquista la sua terza vittoria dopo quelle ottenute nel 2022 e nel 2024: è il primo a essere riuscito a vincere la corsa due volte consecutive. Caduto a 50 chilometri dal traguardo, con qualche graffio e la maglia strappata,è riuscito a riprendere il gruppo di testa, poi nel finale ha staccato l’ultimo avversario, il britannico Thomas Pidcock, e si è presentato da solo al traguardo in piazza del Campo. «Una vittoria è sempre una vittoria, anche se è la terza. Sarebbe stato più bello se non fossi caduto — ha speigato lo sloveno, che ha pedalatonuova media record di 40,7 km/h — ma è successo: ero troppo carico e veloce all’entrata di una curva dove l’asfalto non era perfetto.