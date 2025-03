Agi.it - L'importante visita di Mattarella a Hiroshima

AGI - Il presidente della Repubblica, Sergio, nella suaistituzionale in Giappone ha fatto una tappa significativa a, simbolo della devastazione causata dalla Seconda Guerra Mondiale. Giunto al parco del Memoriale della pace, il presidente ha deposto una corona di fiori presso il Memoriale per poire il Museo, luoghi emblematici che ricordano la tragedia del bombardamento, avvenuto il 6 agosto 1945. Durante laha sottolineato l'importanza di mantenere viva la memoria di quegli eventi per evitare che simili atrocità possano ripetersi. Nel corso della giornata,ha incontrato l'associazione dei sopravvissuti ai bombardamenti nucleari, la Nihon Hidankyo, insignita l'anno scorso del Premio Nobel per la Pace. Parlando agli Hibakusha, i sopravvissuti, ha espresso gratitudine per il loro impegno nel mantenere viva la memoria e per il loro costante appello affinché nessun altro popolo debba mai affrontare una tragedia simile.