Thesocialpost.it - Liliana Resinovich è stata “colpita in quattro punti”: l’analisi ‘dei 15 capelli’

non si è tolta la vita: èuccisa. Ora le indagini si concentrano sull’individuazione del responsabile. La donna, 63 anni, era scomparsa nel dicembre 2021, e secondo la relazione degli esperti forensi incaricati dalla Procura, tra cui Cristiana Cattaneo, Vanin, Tambuzzi e Leone, sarebbe morta entroore dalla colazione.Le analisi medico-legali hanno ricostruito le modalità dell’omicidio: la vittima ècolta di sorpresa da dietro, ha perso conoscenza e successivamente è morta per asfissia, soffocata da sacchetti chiusi attorno al capo, applicati da una terza persona in un secondo momento ravvicinato.Il corpo presentava segni di violenza evidenti. “Il volto diera attinto da lesioni non solo anteriormente, ma anche alla superficie laterale destra e sinistra.