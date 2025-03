Ilfattoquotidiano.it - Liliana Resinovich è stata afferrata da dietro: “Colpita in 4 punti, manovra intenzionale”

dacon un avambraccio e soffocata. È quanto sostengono, in sintesi, i periti incaricati dai magistrati di provare a stabilire come èuccisa la donna di 63 anni morta la mattina del 14 dicembre di quattro anni fa. Il suo volto “era attinto da lesioni non solo anteriormente, ma anche alla superficie laterale destra e sinistra. A seguire, poi, la mano destra”. Complessivamente, quattro colpi – “poli d’urto” – diversi.Sono quelli riscontrati dalla perizia disposta dalla procura di Trieste e contenuti nella relazione medico-legale, che esclude “un evento accidentale come una caduta” perché “sarebbe necessario che questa fosse avvenuta in maniera rocambolesca, con un rotolamento o un movimento tale da fare urtare il volto più volte contro una superficie piana o ottusa”.