Life365.eu e Querzoli. Doppia sfida con Riccione

Il calendario ammicca alla. Reduce dalle abbuffate di punti con Montorio al Vomano e Assisi, Forlì fa tappa oggi (ore 18) al plesso scolastico ‘Le Fontanelle’ di, focolare della Prime Cleaning, per consumare un altro pasto completo e continuare a ingrassare una classifica che la vede alloggiata all’ottavo posto (+7 sulla zona calda). Mariella e sodali hanno il pronostico dalla loro, sono al completo e in fiducia. In balia delle onde e dei venti, i rivieraschi paiono invece rassegnati a un destino ineluttabile. Penultima a quota 11 (-8 dalla salvezza), la Prime Cleaning sta girando un B-movie (genere horror): viene da 8 ko consecutivi (non esulta dal lontano 7 dicembre: 3-0 alla Sabini Castelferretti) e, nel frattempo, è riuscita nell’’impresa’ di soccombere alla cenerentola Bellaria, inchiodata al fondo della classifica con 3 punti (quelli asportati dalla Perla Verde), che attende solo l’aritmetica certezza della retrocessione in serie C.