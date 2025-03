Liberoquotidiano.it - "L'ho picchiato in aeroporto". Fiordaliso, un pesante caso di corna: la reazione della cantante

Un vita ricca di aneddoti quella di. E non solo. La sua infatti è una lunga carriera, caratterizzata dal debutto al Festival di Sanremo con niente di meno di Vasco Rossi e Zucchero. Era il 1982, "Zucchero era un caro amico. Il tempo me l'ha portato via, non abbiamo litigato ma soltanto preso strade diverse". Diverso invece il rapporto con l'altro artista: "Allora - ricorda intervistata dal CorriereSera - era un dj, non gliene fregava niente". Poi i due si sono rivisti poco tempo fa: "Il nostro è stato un abbraccio anni Ottanta, siamo tornati indietro nel tempo. E i suoi occhi blu sono sempre gli stessi, il suo sguardo non si batte. Mi piaceva, ma lui non mi vedeva proprio". La sua non è stata un'infanzia facilissima. Figlia di un padre severo, che "si infuriava perché diceva che non cantavo con passione, per lui la musica era la vita anche se di mestiere faceva l'operaio".