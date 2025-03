Ilrestodelcarlino.it - L’Europa ’in classe’. Fitto e lettera di Meloni: "La pace va coniugata con la libertà di tutti"

"Ogni giorno dobbiamo affrontare nuove sfide a cominciare dalla ricerca dellache deve necessariamente coniugarsi con il diritto alladicontro i soprusi e le violenze". È con queste parole che la premier Giorgiaha voluto inviare il suo messaggio agli studenti dell’Istituto Paradisi di Vignola, protagonisti ieri di un intenso dialogo con le istituzioni europee. Il messaggio della premier richiama alle radici del progetto europeo, nato proprio per garantire lae la cooperazione tra le nazioni del continente, e risuona come sfondo ideale dell’incontro che ha visto il vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le Riforme, Raffaele, partecipare a uno "Youth Policy Dialogue" con gli studenti. Il contesto in cui si è svolto l’incontro è particolarmente significativo: mentre a poche centinaia di chilometri dall’Italia si combatte una guerra che sta insanguinandoorientale, i giovani di Vignola hanno avuto l’opportunità di dialogare per due ore e scoprire meglio il funzionamento deldirettamente da un uomo delle istituzioni comunitarie.