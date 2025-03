Dilei.it - Letizia di Spagna, il cappotto doppiopetto coi bottoni d’oro è un inno di eleganza

Leggi su Dilei.it

disa di avere sempre tutti gli occhi puntati su di sé, ma ci sono alcune occasioni più importanti di altre, in cui i capi che indossa hanno un significato particolare. La Regina ha voluto indossare un capo speciale, unelegantissimo, tra i più chic del guardaroba della Sovrana, condorati e che nasconde una storia commovente.dinon sbaglia un colpo: l’elegantissimo abito blazerUn’occasione speciale esige un abito altrettanto carico di significato. Per presenziare al concerto In Memoriam al National Music Auditorium di Madrid,diha scelto unnerodalla lunghezza midi e preziosidorati, che lo rendono tra i capi più eleganti del guardaroba della Regina.Fonte: IPAL’abitodidiUn outfit molto semplice ma d’effetto quello scelto dalla Ortiz, che ha optato per degli accessori che richiamano proprio idel soprabito: una pochette nera con chiusura dorata e delle elegantissime slingback nere con dettagli in oro, ovviamente con tacco bassissimo, dopo l’infortunio dello scorso anno, quando si fratturò un dito del piede destro.