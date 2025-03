Ilrestodelcarlino.it - Lesione aortica, a Ferrara operato con tecnica mini-invasiva: ecco come

, 8 marzo 2025 - Intervento di alta chirurgia vascolare all’ospedale di Cona su un paziente 65enne di Comacchio con una gravedell’aorta. È stato eseguito dall’equipe del professor Aaron Thomas Fargion, direttore dell’unità operativa di chirurgia vascolare ed endovascolare dell’Azienda ospedaliero-universitaria di. È avvenuto il 28 gennaio scorso per trattare una graveall’aorta, definita ulcera penetrante(Pau). Si tratta del posizionamento di una protesi di ultima generazione attraverso una proceduranvasiva. La Pau è unadella paretelocalizzata in corrispondenza di una placca aterosclerotica, la cui evoluzione, che giustifica la gravità della, può far sì che si espanda fino a determinare una dissecazione e/o una rottura dell’aorta stessa; condizioni, queste, di estrema gravità clinica ad altissimo rischio di vita.