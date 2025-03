Bubinoblog - L’EREDITÀ SPECIALE SANREMO: UNA PARATA DI VIP DA LIORNI NEL SABATO SERA DI RAI1

, il game show più longevo della tv italiana e campione d’ascolti indiscusso del prele, si sdoppia e sbarca in primata per omaggiarecon tanti concorrenti vip.La puntata è un omaggio al Festival di. Un viaggio emozionante attraverso i momenti iconici della storica kermesse, arricchito da retroscena inediti e testimonianze esclusive raccolte direttamente dai protagonisti dell’ultima edizione del Festival.Sono Clementino, Leonardo De Amicis, Nino Frassica, Marcella Bella, Sabrina Salerno e Settembre i contendenti d’eccezione nell’appuntamentole de “”, il game show condotto da Marcoin onda8 marzo alle 21.30 su.I concorrenti in gara si sfideranno con l’obiettivo di conquistare il montepremi finale, che verrà interamente devoluto in beneficenza alla Fondazione We World.