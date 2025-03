Bergamonews.it - L’Eredità Sanremo, C’è posta per te o A casa tutti bene? La tv dell’8 marzo

Per la prima serata in tv, sabato 8, su RaiUno alle 21.25 da “”, condotto da Marco Liorni.Gioco a quiz in cui 6 concorrenti Vip si sfidano in giochi ad eliminazione fino ad arrivare alla ”Ghigliottina”, dove si deve indovinare una parola attraverso 5 indizi in un minuto di tempo. In caso di vincita, il montepremi sarà devoluto inficenza alla Onlus “Fondazione WeWorld”.Su Canale5 alle 21.30 ci sarà una nuova puntata di “C’èper te”, condotto da Matia De Filippi. Secondo le ultime anticipazioni, saranno ospiti l’attore Michele Morrone e Stash, frontman dei The Kolors.RaiDue alle 21.20 proporrà “Elsbeth – Dolce giustizia”. Il carismatico proprietario di un cocktail bar esclusivo, dopo aver saputo che la sua cliente preferita è stata vittima di bullismo ai tempi del college, decide di vendicarsi per lei.