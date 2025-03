Ilrestodelcarlino.it - L’ennesimo caso . Ubriaco si scaglia contro la compagna. Lei stavolta lo denuncia

si ètola, come aveva fatto anche in precedenza, tanto da dover far intervenire le forze di polizia. Non è chedi ’codice Rosso’ venuto alla luce nei giorni scorsi, alla vigilia della ricorrenza dell’8 Marzo grazie alle indagini degli agenti della Questura di Ascoli che hanno arrestato un cittadino italiano, accusato di maltrattamenti in famiglia per aver messo in atto comportamenti pericolosi nei confronti della. L’uomo deve rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale. La notte tra il 4 ed il 5 marzo, gli uomini delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno consentito di fornire una pronta risposta alla preoccupante segnalazione giunta alla centrale operativa della Questura, tramite numero unico di emergenza 112 Nue, da parte di una donna dell’Ascolano, vittima di ripetuti comportamenti lesivi da parte del compagno convivente.