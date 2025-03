Thesocialpost.it - “Lei è morta per prima così, lui poco dopo”. Gene Hackman e la moglie, la verità sulla tragedia

Leggi su Thesocialpost.it

La morte di Betsy Arakawa,di, è stata causata dalla Sindrome Polmonare da Hantavirus, un’infezione rara e grave trasmessa principalmente dai roditori. A confermarlo è stata la medico legale del New Mexico, Heather Jarrell, durante una conferenza stampa, precisando che la morte della donna è stata dovuta a cause naturali. Questa sindrome provoca sintomi simili all’influenza, che progrediscono rapidamente fino a causare insufficienza respiratoria, spesso fatale., 95 anni, e laBetsy Arakawa, 63 anni, sono stati trovati morti nella loro casa a Santa Fe, New Mexico, il 26 febbraio. Sebbene non siano stati rilevati segni di trauma sui corpi, le circostanze della loro morte avevano suscitato interrogativi. In particolare, il corpo di Betsy Arakawa è stato trovato in stato di decomposizione avanzata, con gonfiore al viso e segni di mummificazione su mani e piedi.