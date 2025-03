Ilgiorno.it - Legnano, la battaglia del capolinea Movibus: venerdì 14 marzo vertice a Milano con il sindaco Radice

), 82025 – Un incontro la settimana prossima per aprire un confronto con l’Agenzia per il trasporto pubblico locale (Tpl) e provare a trovare una soluzione, se non un vero e proprio compromesso, alla decisione presa dalla Tpl di cancellare ildi piazza Cadorna aper i pullman diretti diche colleganocol capoluogo lombardo. Si muove così in prima persona ilLorenzo, che14 assieme all’assessore alla Mobilità Marco Bianchi cercherà un dialogo coi vertici della Tpl. Mettendo però subito in chiaro che la scelta di arretrare il terminal dei bus extraurbani all’estrema periferia, a Molino Dorino in corrispondenza della stazione della M1, è un rospo troppo difficile da ingoiare sia per l’Amministrazione comunale sia per le migliaia di legnanesi che ogni giorno raggiungono il centro disenza trasbordi e via autostrada.