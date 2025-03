Secoloditalia.it - Legge sul femminicidio, la gioia del padre di Giulia Cecchettin: “Finalmente! Se fosse stata fatta prima…”

Mentre il centrosinistra bolla come un provvedimento “spot” laintrodotta ieri dal governo con la decisione di dare l’ergastolo a chi si macchia di, chi la tragedia l’ha vissuta sulla propria pelle, come Gino, papà di, uccisa a novembre 2023 dall’ex fidanzato Filippo Turetta, accoglie con grande favore la novità normativa., laMeloni piace a Ginoè arrivato. È una presa di coscienza collettiva che esiste il, una differenziazione di cui abbiamo bisogno. Il comitato legale della fondazione aveva il desiderio di proporlo”, spiega in un’intervista al QN. Tuttavia non può bastare: “Ovviamente no, come non bastano le leggi in generale. Serve poi un’azione culturale, che è alla base di una società civile”.