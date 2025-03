Lanazione.it - Legacoop, torna il progetto “Finché un giorno”

Firenze, 8 marzo 2024.un”, ilpromosso dalla Fondazione Noi -Toscana per far conoscere i valori cooperativi agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado toscane. Il 2025 è stato dichiarato dalle Nazioni Unite “Anno internazionale delle cooperative” con il tema “Le cooperative costruiscono un mondo migliore” e la Fondazione Noi -Toscana ha deciso di proporre per quest’anno una nuova edizione del, rivolto alle classi terze, quarte e quinte, che prevede la lettura guidata in classe del libro “un”, scritto da Lia Celi e illustrato da Lucio Schiavon. Il volume, edito dalla casa editrice fiorentina Librì Progetti Educativi, raccoglie otto storie di cooperative che hanno portato un cambiamento alla società: dal lavoro operaio alla ricerca tecnologica, dall'arte all'ambiente, dal giornalismo al cibo.