Lee Miller | la storia vera dietro al film con Kate Winslet

Lee: laalconIn Leedi Ellen Kuras,interpreta la fotografa di guerra che dà il titolo ale che è passata allacome una delle più importanti figure del settore, una donna libera e determinata. Ma quanto c’è di vero nel?Ladi LeeQuando Antony Penrose era un ragazzino nell’Inghilterra del dopoguerra, sapeva che sua madre, Lee, era una fotografa. Gli insegnò a usare la sua macchina fotografica Rolleiflex squadrata e lui la accompagnò quando visitò e fotografò altri artisti della sua cerchia, tra cui Pablo Picasso, Joan Miró e Man Ray. Ma c’erano delle lacune nella conoscenza di Penrose. Non ha mai saputo, ad esempio, cheera una leggendaria corrispondente di guerra per Vogue che era stata in prima linea durante la seconda guerra mondiale e aveva scattato alcune delle immagini più significative del conflitto.