.com - Lecce-Milan 2-3, rossoneri tornano alla vittoria dopo tre sconfitte

Leggi su .com

(Adnkronos) –tredi fila ilritrova laoggi 8 marzo. Isi impongono 3-2 in rimonta sul campo dele salvano la panchina di conceicao. Al doppio vantaggio giallorosso firmato ddoppietta di Krstovic al 7? e al 59?, rispondono l’autorete di Gallo al 68? e la doppietta di Pulisic, a segno al 73? su rigore e all’81’. In classifica ilscavalca momentaneamente la Roma, impegnata domani a Empoli, all’ottavo posto con 44 punti, uno in più dei giallorossi, mentre i salentini rimangono fermi a quota 25 in sedicesima posizione. Il primo brivido del match arrivanemmeno un minuto con Theo che va via sulla sinistra, mette un pallone in mezzo per Gimenez che deve solo spingere in rete, ma il gol è annullato, con l’aiuto del Var, per posizione di fuorigioco del messicano.