Juventusnews24.com - Lecce Milan 2-3: pazza rimonta rossonera da 0-2, Conceicao strappa i tre punti al Via del Mare

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews242-3:da 0-2,i treal Via del. Cosa è successo nel match delle ore 18Dopo le due sfide delle ore 15 terminate entrambe con un pareggio, alle 18 si affrontavano al Via delnell’anticipo della ventottesima giornata di Serie A (un turno che vedrà la Juve impegnata contro l’Atalanta).Pazzo il match del Via del, non c’è altro aggettivo per descriverlo. I rossoneri, sotto di due reti fino al minuto 68 riescono incredibilmente a ribaltare la partita e are i tre.Leggi su Juventusnews24.com