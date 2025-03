Noinotizie.it - Lecce-Milan 2-3, Juventus next gen-Team Altamura 1-2, Trapani-Monopoli 0-1 Calcio

Ilera in doppio vantaggio (doppietta di Krstovic) nei confronti di unallo sbando. Poi i rossoneri si sono ritrovati e nel quarto d'ora finale hanno realizzato le tre reti della vittoria, con Joao Felix e doppietta di Pulisic (uno su rigore). Nella classifica del campionato didi serie A si complica, in chiave salvezza, la situazione dei salentini.Serie C girone C, doppia vittoria in trasferta per le pugliesi negli anticipi odierni:gen-1-2,0-1.