Sport.quotidiano.net - Lecce-Milan 2-3, il Diavolo si tira fuori dal baratro e fa il ribaltone. Conceiçao salva la panchina

o, 8 marzo 2025 – Dal crollo alla resurrezione. Dallo psicodramma alla reazione d'orgoglio, figlia delle mosse della disperazione. Ilsi rimette in piedi, dopo tre sconfitte di fila. E lo fa a modo suo, risalendo sull'ottovolante. Ma con profitto, questa volta. Così,la. Anche se Moncada, nel pre-gara, aveva parlato di “fiducia massima”. Altri pensieri, con ogni probabilità, per lunghi tratti al Via Del Mare. Ci si erano messi anche due gol annullati pergioco a Gimenez (disastroso) e Gabbia, oltre a un palo del Bebote. Ci si erano messe le solite amnesie difensive: Krstovic a ballare tra Theo Hernandez e soprattutto Gabbia, 1-0. Krstovic nel deserto a timbrare il bis che sembrava aver fatto calare i titoli di coda sui due mesi di. IlMacché.