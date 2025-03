Bresciatoday.it - Le vere origini della Festa della Donna

Nei giorni in cui ancora infuriano la guerra in Ucraina e il conflitto di Gaza, la memoria che ritorna: era l'8 marzo del 1917 quando le donne operaie di San Pietroburgo scesero in piazza per chiedere la fineguerra di allora. Fu quella data, fissata nella storia e comunemente nota come.