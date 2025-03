Dilei.it - Le università più strane del mondo: i corsi di laurea più assurdi che non sapevi esistessero

Leggi su Dilei.it

Quando si pensa all’, vengono subito in mente i classicidi: medicina, giurisprudenza, ingegneria, economia. insomma, perpiù o meno tradizionali che esistono da sempre. Mache in alcunedelpuoirti in scienza dei meme, studi sugli zombie o persino in magia?Sì, hai letto bene! Mentre in Italia molti studenti sono alle prese con lezioni di diritto o esami di anatomia, in altre parti delci sonoche offronodicosìda sembrare inventati. Alcuni sono curiosità accademiche, altri hanno sbocchi professionali sorprendenti, ma tutti dimostrano una cosa: ildello studio è molto più vario e bizzarro di quanto si possa immaginare.Se sei pronta a scoprire gli atenei più eccentrici e iuniversitari più stravaganti, allaccia le cinture: stiamo per fare un viaggio nel lato più inaspettato dell’istruzione accademica!Lepiùdel: dove puoi studiare l’impossibileEsistonoche vanno ben oltre le solite facoltà: alcune sono vere e proprie istituzioni accademiche, altre sembrano uscite da un film di fantascienza.