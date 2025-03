Quotidiano.net - Le ultime ore di Gene Hackman e della moglie: dramma della solitudine dietro la morte della coppia

Roma, 8 marzo 2025 – Non un giallo ma unladell’attore hollywoodianoBetsy Arakawa, stroncata da Hantavirus, una malattia respiratoria trasmessa attraverso il contatto con roditori infetti. A ricostruire gli ultimi giorni del celebre attore esono stati gli investigatori del New Mexico, che inizialmente avevano parlato di “morti sospette”. A sciogliere gli ultimi dubbi sulla scomparsa, l’esito dell’autopsia, che ha consentito di ricostruire quanto accaduto nella villa di Santa Fe., 95 anni, e la63enne Betsy Arakawa morti. due giorni fa Betsy Arakawa stroncata da Hantavirus In base alla ricostruzione degli ultimi giorni di vita, la signoraè morta per prima.