Le ultime ore di Gene Hackman abbandonato da tutti i punti oscuri dell’indagine | il corpo idratato il cibo e i sospetti sui figli spariti

Leggi su Open.online

Si poteva evitare la morte di? Questo è uno degli interrogativi che lo sceriffo della contea di Santa Fe sta tentando ancora di risolvere, nonostante le autopsie suldello storico attore di Hollywood e della moglie Betsy Arakawa abbiano certificato le cause naturali del loro decesso. Prima lei, l’11 febbraio a causa di una sindrome polmonare da Hantavirus, infezione letale trasmessa dai roditori. Una settimana dopo lui, ormai 95enne e rimasto completamente solo con i suoi problemi cardiaci e una forma di Alzheimer in stadio avanzatissimo. Una settimana – quella tra la comparsa della pianista e quella dell’attore – in cui nessun familiare, amico o inserviente si sarebbe interessato alla salute della stella del cinema. Marito e moglie sono poi stati trovati riversi senza vita nella loro villa di Santa Fe, in New Mexico, il 26 febbraio.