Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di sabato 8 marzo

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2025 Ariete Siete voi il segno che apre la sequenza zodiacale, con voi inizia sempre qualcosa di nuovo che condiziona anche il nostro lavoro. Aprite la strada agli altri. Una nuova energia professionale è aperta da Mercurio ma dovete fare il braccio di ferro con Marte - quanti avversari, quanti concorrenti! Proseguite con il fuoco negli occhi, forti della protezione benefica di Venere e Giove, questa Luna negativa può danneggiarvi ben poco, state solo attenti alla salute. Toro Il giorno è vostro. Avete ritrovato il fiuto per gli affari, che sono sotto la protezione di due corpi celesti tradizionalmente associati alle imprese imprenditoriali, Giove e Saturno.