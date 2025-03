Lanazione.it - Le sfide ancora da vincere: "Consapevolezza di se stesse e rafforzare la collaborazione"

GROSSETO In occasione della Giornata della Donna Stella Bevilotti, presidente del Movimento Confartigianato Donne Impresa Toscana, fa il punto. Presidente Bevilotti, l’8 marzo è un momento per riflettere sulle donne nel mondo del lavoro. A che punto siamo oggi? "Ogni anno parliamo di parità di genere e ogni anno ci rendiamo conto di quanto il processo sialento. È frustrante per noi donne dover constatare che il gap èevidente in tutti gli ambiti: nel lavoro, nella famiglia, nella società civile. Il cambiamento deve essere sistemico, ma soprattutto culturale. E questo, si sa, è il più difficile da raggiungere. Uno dei temi che spesso viene sollevato è quello della competizione tra donne". Crede che sia un freno alla crescita professionale femminile? "Per molto tempo si è detto che le donne sono le peggiori nemiche delle donne.