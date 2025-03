Ilgiorno.it - Le regole dell’unanimità e l’oligarchia delle minoranze in Europa

Leggi su Ilgiorno.it

Riccardi La maggioranza degli osservatori definisce il periodo che stiamo vivendo "molto interessante". Il Globo gira a velocità variabile giornaliera. Siamo all’interno di un gioco rischioso ed imprevedibile come la roulette? Non è tanto il rischio che governa, quanto il cambiamento in atto da tempo non previsto e meno imprevedibile di quanto si possa pensare. Soprattutto da parte di quella élite dichiaratasi convintamente democratica. A senso unico. Di qui lo scollamento con il “popolo sovrano“ che, pur bombardato da slogan apodittici efficaci per anni, si è bruscamente risvegliato. Taluni lo hanno intuito e stanno governando la mutuazione. L’, pur ancora ricca, si sente al vertice di un ancien régime democratico. Quasi un post Congresso di Vienna. In un ossimoro dominante burocratico che favorisce