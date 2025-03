Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “Arianna” di Jennifer Saint

Svariati millenni fa, ai greci veniva insegnato fin dall’infanzia a venerare gli dei dell’Olimpo.Così, gli abitanti del paese più civile della loro epoca crescevano sapendo di dover sacrificare poveri agnellini e/o animali vari a quelle divinità, e di doverle ringraziare e onorare come se fossero delle benefattrici dell’umanità.La verità, però, era ben diversa; gli inquilini dell’Olimpo, in realtà, erano creature meschine e arroganti, che ci mettevano un niente a vendicarsi sul primo malcapitato di turno per un capriccio, o magari perché erano irritati per aver scoperto che il partner del momento li tradiva.Né serviva a qualcosa servire quelle divinità scostanti con il massimo della dedizione e dell’abnegazione; se non era giornata, un povero innocente si doveva rassegnare a pagare per colpe commesse da altri.