Sport.quotidiano.net - LE PAGELLE. L’autore del gol e Visconti i migliori. Male Melgrati e altri

: 5. In occasione del primo gol esce a vuoto, propiziando, così, il gol del vantaggio del Pescara. Suglinon poteva fare un granché. GUCHER: 6. Ancora una volta viene schierato come esterno destro di difesa e non ha sbavature. BENEDETTI: 6. Nel suo ruolo non concede spazi agli avversari e, nonostante la sconfitta, non commette gravi errori. GASBARRO: 5,5. Non sempre è preciso ed attento e gli attaccanti biancazzurri provano ad approfittarne. GEMIGNANI: 5. Si avventura in qualche dribbling di troppo che rischia di mettere in difficoltà la squadra. WELBECK: 5,5. Al suo rientro in campo da titolare, dopo diverse gare, non riesce a giocare come sa fare. CATANESE: 6. Prova a mettere al centro qualche filtrante interessante, soprattutto per Selvini.: 6,5. Il migliore in campo tra le file dei rossoneri.