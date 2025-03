Sport.quotidiano.net - Le pagelle: Antenucci si divora l’1-2 che poteva riaprire la gara. Lui e Mignanelli in squalifica, salteranno la Pianese martedì. Nador, sempre il solito film. Radrezza gioca a passo d’uomo

GALEOTTI 4,5. Sulla punizione del secondo gol si impapera palesemente, e sul primo è talmente sorpreso che nemmeno si tuffa. Evita di piede il terzo su Tavernelli. CALAPAI 5,5. Uno dei meno indecenti, anche se si propone poco.4. E’ un gigante, un fascio di muscoli, e non può farsi beffare così da calcio d’angolo senza lottare.peraltro già visto più volte. FIORDALISO 6. Tra i pochissimi a sufficienza.5. Regala punizione al cecchino Pattarello sulla sua mattonella preferita, si fa ammonire e butta dentro cross frequenti ma mai a segno. Va in. D’ORAZIO 5. Pescara è già lontanissima. Si impegna, ma non cava un ragno dal buco, se non due alleggerimenti sul portiere che è arduo chiamare tiri. PAGHERA 5,5. Ammonito dopo 21 secondi, non farebbe neanche male, trovando due volte un possibile tiro poi ribattuto.