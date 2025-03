Ilgiorno.it - Le note di Natalie contro la violenza sulle donne

Quando l’ossessione viene scambiata per amore. Quando il possesso prende il sopravvento e illlo sull’altro svuota i sentimenti lasciando spazio solo alla paura. Ci sono dolori invisibili che difficilmente trovano forza per essere espressi, ma c’è chi ci riesce comeFraquelli (foto) e lo fa in musica. Un invito a riconoscere il valore di se stessi, un inno all’amor proprio, antidoto per salvarsi. La canzone intitolata "Non sono più tua" della cantante valtellinese 37enne Nataly, originaria di Postalesio, di ritorno da CasaSanremo, ha ricevuto applausi senza fine e una marea di commenti lusinghieri sia per la delicata e attuale tematica affrontata sia per il talento dell’autrice. Un testo taumaturgico il suo che sensibilizza la donna a credere in se stessa. "Sono molto soddisfatta della mia partecipazione a Casasanremo e grata a tutti - dichiarache lottalain- Molto emozionata.