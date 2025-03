Le mutandine di Helena… Grande Fratello Javier beccato dalla telecamera proprio in quel momento Il pubblico vola

Leggi su Caffeinamagazine.it

Al, tra protagonisti più chiacchierati di questa edizione, ci sono senza dubbioe Helena. Una scena divertente e inaspettata ha fatto rapidamente il giro del web in questi giorni. Protagonista di questo curiosoè stato, che si è trovato in difficoltà nel piegare gli slip di Helena, una sua compagna di avventura nella casa.Ilha catturato l’attenzione degli spettatori, che non hanno potuto fare a meno di commentare con ironia la scena andata in onda. Durante una delle tante attività quotidiane all’interno della casa,si è offerto di piegare la biancheria di Helena, ma l’operazione si è rivelata più complicata del previsto. Con gesti goffi e maldestri, il concorrente ha faticato non poco a sistemare gli slip, cercando di piegarli con estrema attenzione, ma senza molto successo.