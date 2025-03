Anteprima24.it - Le lavoratrici: “Alla Jabil nessun 8 marzo, lottiamo per il lavoro”

Tempo di lettura: 3 minuti“Per noi donnedella, multinazionale Usa con sede a Marcianise, questo ottonon sarà una giornata di festa, ma una giornata di ulteriore stress, dovutapaura che i giorni passano e non si intravede una ipotetica soluzionenostra vertenza. Oggi, oltre a lottare per mantenere i diritti conquistati, dobbiamo lottare per mantenere il nostro posto di. E con i nostri cari non riusciamo a sorridere”. Così in una lettera aperta, le dipendenti dell’azienda statunitense di elettronica che ha deciso di cessare l’attività a Marcianise (Caserta), fanno il punto di una giornata simbolo per tutte le donne del mondo, ma che per loro rappresenta solo un ulteriore momento di avvicinamento all’epilogo della procedura di licenziamento collettivo.