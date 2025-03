Ilgiorno.it - Le Immagini della fantasia. Il gioco in 204 illustrazioni

L’infanzia con i suoi infiniti mondi torna per il secondo anno consecutivo ad animare l’OrangerieVilla Reale. Oggi si inaugura la 42esima edizioneMostra internazionale d’illustrazione per l’infanzia “Le“, promossa da Fondazione Zavrel e per il 28esimo anno a Monza. La rassegna, organizzata dal Sistema bibliotecario urbano di Monza, sarà visitabile fino al 13 aprile, con la possibilità di visite guidate, attività collaterali ed altri eventi in programma: letture e laboratori per adulti e bambini, conferenze, incontri con illustratori e autori, attività in biblioteca, e bookshop in loco per bimbi organizzati dalla libreria “Tutti giù per terra“. Le cinque sezionimostra raccontano il tema delattraverso 204provenienti da tutto il mondo.