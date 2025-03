Le foto dell’Enola Gay spariscono dal database del Pentagono Il pasticcio dopo l’ordine di Trump contro i programmi sull’inclusione

Leggi su Open.online

Enola Gay è il nome dell’areo da cui venne sganciata la bomba atomica che nel 1945 devastò Hiroshima. Il velivolo fu chiamato così in onore dalla madre del colonnello statunitense Paul Tibbets, che lo fece volare sopra la città giapponese e sganciò l’ordigno. A causa del suo nome, ledell’aereo rischiano di essere rimosse dall’archivio delche ha iniziato la pulizia voluta da Donalddi tutto il materiale attinente aidi Diversity, Equity and Inclusion (DEI) nei dipartimenti e nelle agenzie federali. Con la sigla invisa al nuovo inquilino della Casa Bianca, negli Usa ci si riferisce alle politichela discriminazione. Nella stessa situazione delledell’aereo se ne trovano altre 26 mila circa – 100 mila se si considera che alcune sono state pubblicate su vari canali social – che il Dipartimento di Difesa potrebbe cancellare dai propri, in alcuni casi solo per il nome dei file.