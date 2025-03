Quotidiano.net - “Le donne non siano costrette a scegliere tra famiglia e lavoro”. Il messaggio di Mattarella per l’8 marzo

Roma 82025 – Tra l’uomo e la donna resistono divari – culturali, salariali, di istruzione e carriera. Lo dice il capo dello Stato Sergioin undiffuso in occasione della Giornata internazionale della donna . “Occorre impegnarsi ancora, con decisione e lungimiranza, per colmare” quei gap, è l’indicazione del presidente della Repubblica che dal Giappone, dove si trova in visita, rivolge un pensiero di “gratitudine a tutte le italiane e a tutte leche lavorano in Italia e contribuiscono al benessere nazionale”. "Abbiamo acquisito negli ultimi decenni piena consapevolezza che la politiche per la parità di genere, un diritto sancito dalla nostra Costituzione, non si sono risolte solamente in un vantaggio per le, ma hanno apportato benefici, ricchezza, frutti positivi per l'intera collettività” ricorda