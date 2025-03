Le donne in Parlamento e in altre istituzioni di grande importanza, questo lo spirito per leggere quanto appresso

Leggi su Ildenaro.it

Se si potesse parlare con Aristofane, il.commediografo greco vissuto a Atene intorno al terzo secolo prima di Cristo, sarebbe interessante sapere cosa pensa dello stato attuale disi è sviluppato intorno alla costruzione fantastica del suo lavoro teatrale “lein”. Aveva visto lontano, quell’ Autore e le femministe diEvo, quelle ante e quelle post litteram, se credenti, dovrebbero ricordarlo nelle loro preghiere. Anche se é sotto gli occhi di tutti, è bene ricordare che il Gentil Sesso- si può chiamare ancora così?– è presente e quindi attivo in tutte le cabine di comando ovunque nel mondo. Lesono molto spesso in prima linea e la maggior parte di loro svolge egregiamente il suo mandato. Nelle situazioni più difficili sfoderano tutte le loro armi, che sono in numero maggiore rispetto a quelle degli omologhi di sesso maschile e, soprattutto, più performanti per venirne fuori.